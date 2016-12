Trump, probabile "tour della vittoria" in Stati che lo hanno eletto

Donald Trump potrebbe fare un "tour della vittoria" negli Stati che lo hanno votato presidente, mentre non si fermano le manifestazioni di protesta contro la sua elezione in varie città americane, giunte al quarto giorno consecutivo. Lo ha ipotizzato Kellyanne Conway, ex membro di apice dello staff del tycoon destinata ad avere un posto di rilievo nella prossima amministrazione. "E' possibile, stiamo lavorando al programma", ha spiegato.