Trump presidente Usa, il Cremlino: lui e Putin molto simili

Vladimir Putin e Silvio Berlusconi (5 novembre 2003)

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha detto che Vladimir Putin "spera davvero" di migliorare le relazioni con gli Stati Uniti una volta che Donald Trump diventerà il nuovo presidente. Peskov, che ha rilasciato un'intervista alla Associated Press, ha descritto i Trump e Putin come due uomini "molto simili" nel modo in cui vedono il mondo. La Russia, ha aggiunto, spera anche "in buone relazioni sul piano personale".