Trump prepara una nuova stretta sui trans: "Non esistono"

Se la norma dovesse passare, perderebbero i benefici acquisiti 1,4 milioni di americani che hanno optato per un sesso diverso da quello che avevano alla nascita. Era stata una serie di decisioni dell'amministrazione Obama ad allentare il concetto legale di sesso nei programmi federali, riconoscendo il sesso largamente come una scelta individuale.



Con l'amministrazione Trump, come denunciato da varie associazioni che tutelano i diritti delle persone transessuali, si è andato invece in direzione opposta. Il presidente degli Stati Uniti, ad esempio, ha emesso un ordine che bandisce i trans dall'esercito americano eccetto che per "circostanze limitate".