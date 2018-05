Trump: possibile vertice con Kim Jong Un al confine tra le due Coree

Per il presidente Donald Trump l'incontro con il leader nordcoreano, Kim Jong Un, potrebbe avvenire al confine fra Nord e Sud Corea, nella zona demilitarizzata. "Numerosi Paesi vengono presi in considerazione per il meeting - twitta Trump - ma la Peace House/Freedom House, al confine tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, non sarebbe più rappresentativa, importante e destinata a rimanere nella memoria più di un luogo di un Paese terzo?".