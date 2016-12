Trump, per segretario di Stato spunta nome Jon Huntsman

Spunta un nuovo nome nella rosa dei candidati al posto di segretario di Stato nell'amministrazione Trump: è quello di Jon Huntsman, ex governatore dello Utah ed ex candidato alla Casa Bianca nel 2012. Ma soprattutto ex ambasciatore degli Stati Uniti a Pechino, in grado di parlare in maniera fluente il mandarino. Lo rende noto l'Associated Press, secondo cui sarebbero ormai fuori gara sia Rudolph Giuliani sia Mitt Romney.