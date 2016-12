Trump: "Per Salah waterboarding"

"Bruxelles è un disastro, un campo di battaglia. Ed è solo l'inizio. Se dipendesse da me a Salah Abdeslam bisognerebbe praticare il waterboarding. Ed io farei molto di più del waterboarding". A parlare è il candidato alla nomination repubblicana per la corsa alla Casa Bianca, Donald Trump. "Dobbiamo stare molto attenti - ha aggiunto in una intervista -, dobbiamo essere molto vigili sulle persone a cui permettiamo di entrare nel nostro Paese".