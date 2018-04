Trump: "Ottimista per conferma di Pompeo come segretario di Stato"

"E' appena stato in Corea del Nord, ha avuto un grande incontro con Kim Jong Un e sono andati molto d'accordo... Lui è così, è davvero intelligente". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esprime il suo sostegno per il direttore della Cia Mike Pompeo, ora segretario di Stato in pectore. Trump ha manifestato ottimismo per la conferma della nomina al Senato sulla quale pendono delle difficoltà per l'opposizione di diversi senatori democratici.