Trump ordina sanzioni contro dittatura di Maduro: "Non staremo fermi mentre il Venezuela si sgretola"

Le sanzioni decise da Donald Trump contro Maduro prevedono il divieto di affari legati a nuovo debito ed equity emessi dal governo di Caracas e dalla sua compagnia petrolifera statale e proibiscono affari connessi ad alcuni bond esistenti di proprietà del settore pubblico venezuelano, come pure ai pagamenti di dividendi del governo di quel Paese. Le misure, spiega la Casa Bianca, sono "calibrate" per colpire le fonti di finanziamento di Maduro, garantendo quindi alcune eccezioni e l'assistenza umanitaria.



"La dittatura di Maduro continua a privare il popolo venezuelano di cibo e medicine, imprigiona l'opposizione democraticamente eletta, sopprime con violenza la libertà di espressione. La decisione del regime di creare una illegittima Assemblea costituente, e più di recente di far sì che l'organo usurpasse i poteri dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta, rappresenta una rottura fondamentale nell'ordine costituzionale legittimo del Venezuela", si legge nella nota diffusa dalla Casa Bianca. "Non staremo a guardare mentre il Venezuela si sgretola", prosegue il testo.