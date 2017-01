Trump, Onu: "Il divieto di immigrazione è illegale e meschino"

Il divieto di ingresso negli Stati Uniti per i cittadini provenienti da sette Paesi islamici, deciso dal presidente Donald Trump, è "illegale e meschino". E' quanto afferma l'Alto Commissario del Consiglio per i Diritti umani dell'Onu, Zeid al-Hussein, aggiungendo: "La discriminazione basata sulla nazionalità è proibita dal diritto umanitario. Questo decreto spreca risorse necessarie per un'adeguata lotta al terrorismo".