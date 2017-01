Trump oggi incontra gotha settore auto, tra loro anche Marchionne

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà in mattina i Ceo di General Motors Co, Ford Motor Co e Fiat Chrysler Automobiles NV, cioè rispettivamente Mary Barra, Mark Fields e Sergio Marchionne. Lo ha annunciato il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, aggiungendo che Trump "non vede l'ora di sentire le loro idee su come lavorare insieme per riportare negli Usa il maggior numero possibile di posti di lavoro di questo settore".