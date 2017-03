Trump: Obama mise sotto controllo i miei telefoni, è maccartismo

"Quanto è caduto in basso il presidente Obama per decidere di intercettare i miei telefoni durante il sacro processo elettorale. Questo è il Nixon/Watergate. Cattivo (o malato) ragazzo?", Aggiunge sempre su Twitter Donald Trump.



Il presidente ha lanciato una serie di tweet di accusa nei confronti dell'ex inquilino della Casa Bianca. "E' legale per un presidente in carica intercettare una corsa alla presidenza prima del voto? E' stato già bocciato da un tribunale. UN NUOVO MINIMO!".