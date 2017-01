Trump, Nyt: in arrivo nuova causa per pagamenti da governi stranieri

Nuova azione legale in vista contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Un gruppo di legali, fra i quali alcuni ex avvocati dell'etica della casa Bianca, starebbero per presentare una causa che accusa Trump di violare la Costituzione, consentendo ai suoi alberghi e alle sue altre attività di accettare pagamenti dai governi stranieri. Lo riporta il New York Times.