Trump, Nyt: andate avanti con le cause contro di lui

Il board editoriale del Nyt cita il caso del ristorante di Washington che ha presentato una causa contro l'hotel di Trump a Washington, situato in un edificio di proprietà dello stato. Le azioni legali "possono spingere Donald Trump a fornire più informazioni sulle sue attività finanziarie, incluse le dichiarazioni dei redditi".



Un'analisi condotta da USA Today, pubblicata nel giugno del 2016, ha evidenziato come Trump e i suoi affari siano stati coinvolti in circa 3.500 cause civili e penali negli Stati Uniti, un numero senza precedenti per un presidente statunitense. Cinquecento casi sono stati archiviati, mentre in un altro centinaio di cause le risoluzioni finali non sono state rese pubbliche. Nei casi in cui vi è stata una risoluzione chiara Trump ha riportato 451 vittorie e 38 sconfitte.



"Le informazioni sugli affari del signor Trump sono appena abbozzate. Egli non è solito farne pubblicità..." - afferma il The Economist constatando che i primi successi di Trump furono collegati essenzialmente all'attività già avviata da suo padre. Il giornale di economia ritiene che "il miglior periodo per Trump può essere considerato quello dal 1985 in poi, da quando Trump iniziò ad agire senza la figura di suo padre".