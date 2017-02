Trump: nuovo sondaggio indice gradimento, record negativo del 44%

A poco più di un mese dal suo insediamento e a due giorni dal suo primo discorso sullo stato dell'unione, l'indice di gradimento di Donald Trump è solo del 44%, un primato negativo per un presidente appena entrato in carica. E' quanto emerge da un sondaggio Nbc-Wsj. Il 48% degli americani disapprova la performance di Trump come presidente e il 52% ritiene che le prime sfide della sua presidenza siano "problemi reali" specifici della sua amministrazione.