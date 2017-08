Trump: nostro arsenale nucleare è il più forte, ma spero non usarlo

"Il mio primo ordine da presidente è stato quello di rafforzare e ammodernare il nostro arsenale nucleare. Ora è più forte e più potente che mai". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Twitter. "Speriamo di non dover mai usare questa forza ma non ci sarà un momento in cui non saremo la nazione più potente del mondo", ha quindi aggiunto in un successivo tweet.