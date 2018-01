Trump: "Non voglio immigrati da Haiti, El Salvador e Africa, sono cesso di Paesi" | Ma lui nega: "Mai usato quel linguaggio"

Trump nega: "Non ho usato quel linguaggio" - "Il linguaggio usato da me è stato duro, ma non è stato quello di cui ha parlato la stampa". Dopo le polemiche, Trump nega su Twitter di aver usato quell'espressione volgare ("shithole countries"). A riferire le sue parole è stato il Washington Post citando alcuni dei presenti nello Studio Ovale. "Voglio un sistema di immigrazione basato sul merito e persone che aiuteranno a portare il nostro Paese al livello successivo. Voglio sicurezza per il nostro popolo", aggiunge poi il presidente nel tweet.



La condanna dell'Onu - La presunta espressione volgare ("shithole countries") che avrebbe usato il presidente americano ha subito scatenato polemiche. Dalle Nazioni Unite sono arrivate parole durissime su quelle espressioni che, se confermate, ha detto il portavoce dell'ufficio per i diritti umani Rubert Colville, sono "vergognose e scioccanti". Tali commenti, ha aggiunto Colville, potrebbero mettere in pericolo vite umane fomentando la xenofobia.



Gelo alla Casa Bianca - Nello Studio Ovale, davanti alle parole di Trump il senatore repubblicano Lindsay Graham e quello democratico Richard Durbin sono rimasti gelati: solo pochi minuti prima, avevano proposto di tagliare del 50% la lotteria per i visti di ingresso negli Usa continuando a tutelare gli immigrati già residenti nel Paese con lo status di protezione. Status accordatogli in quanto costretti a lasciare i loro Paesi di origine per sfuggire alle conseguenze di catastrofi come i devastanti terremoti che negli anni passati hanno colpito El Salvador o Haiti.



La Casa Bianca non smentisce le ricostruzioni, limitando a dire: "Alcuni politici a Washington scelgono di combattere per Paesi stranieri, ma il presidente combatterà sempre per gli americani", afferma il vice portavoce della Casa Bianca, Raj Shah. "Come altri Paesi che hanno un sistema dell'immigrazione basato sul merito, il presidente si batte per una soluzione permanente che rafforzi il paese dando il benvenuto a coloro che possono contribuire alla nostra società e far crescere la nostra economia".



Non è la prima volta che Trump finisce nella bufera per sue frasi sugli immigrati. Lo scorso giugno avrebbe infatti detto che i 15mila haitiani arrivati negli Stati Uniti nel 2017 "hanno tutti l'Aids". Non se la sono cavata meglio i 40mila nigeriani giunti negli Usa lo scorso anno: "Non torneranno più nelle loro capanne".



Trump al Wsj: "Ho un buon rapporto con Kim Jong-Un" - Ma Trump stupisce anche su un altro fronte: la Corea del Nord. A sorpresa in un'intervista al Wall Street Journal afferma di "avere probabilmente un rapporto molto buono con Kim Jong-Un". Il presidente non entra nel dettaglio e non chiarisce se ci siano stati contatti diretti. Alla domanda su possibili colloqui fra Trump e Kim, il presidente risponde: "Non commento. Non voglio dire se l'ho fatto o meno. Non voglio commentare".