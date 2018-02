Trump: "Non sono sicuro che Israele voglia la pace con palestinesi"

"A oggi, i palestinesi non stanno cercando di fare la pace. E non sono sicuro che Israele stia cercando la pace". Così il presidente Usa, Donald Trump, in un'intervista al direttore del quotidiano "Israel Ha-Yom". Sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania, Trump ha osservato che "sono qualcosa che complica moltissimo il processo di pace. Penso quindi che Israele debba fare molta attenzione con gli insediamenti".