Trump: "Non ho ancora deciso sul segretario di Stato"

Il presidente eletto americano, Donald Trump, non ha ancora deciso chi sarà il prossimo Segretario di Stato. "Non ancora", si è limitato a rispondere a chi gli faceva domande in merito. Trump ha invece fatto sapere di aver deciso di abitare alla Casa Bianca, mentre la moglie Melania e il figlio Barron vi si trasferiranno solo al termine dell'anno scolastico.