Trump: "No bimbi siriani in Usa"

Donald Trump ribadisce la sua linea dura contro i rifugiati siriani. Anche se si tratta di bambini: "Io posso guardarli in faccia e dire loro: guardate, qui non potete venire". "Non conosco da dove vengono i loro genitori - ha proseguito durante uno degli ultimi incontri con gli elettori del New Hampshire - non hanno documenti di alcun tipo. Potrebbero venire dalla Siria o no, porterebbero essere dell'Isis".