Trump: no a ultimo dibattito tv

Donald Trump non parteciperà all'ultimo dibattito dei candidati repubblicani alla Casa Bianca, in programma giovedì sera, a pochi giorni dal voto in Iowa. La decisione, ha spiegato il manager della sua campagna elettorale, "è definitiva e irrevocabile" e segue la lunga polemica tra il tycoon newyorchese con Fox News, la rete su cui il dibattito andrà in onda.