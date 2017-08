Trump: mio figlio ha consegnato email, Hillary Clinton le cancellò

"Mio figlio Donald ha consegnato spontaneamente le sue email ai media e alle autorità, mentre la corrotta Hillary Clinton ha cancellato (e ripulito) le sue 33mila email". Così il presidente americano torna a difendere su Twitter il figlio, Donald Trump Jr, in relazione al cosiddetto Russiagate. "Molte persone si chiedono come mai il ministro della Giustizia e il procuratore speciale non guardino ai tanti crimini di Clinton o Comey", ha aggiunto.