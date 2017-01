Trump, Michael Moore ai grandi elettori: "Se non votate per lui, vi pago la multa"

Il 19 dicembre 2016 il collegio elettorale americano si riunisce per eleggere formalmente il nuovo presidente. Pur non rappresentando un problema per Donald Trump , ci sono diversi tentativi da parte democratica di indurre almeno 37 dei 538 grandi elettori ad abbandonare il tycoon. Quest'ultimi, infatti, sono chiamati a tradurre in voti effettivi il verdetto delle urne dell'8 novembre. Anche se non hanno vincoli legislativi, in alcuni Stati sono obbligati a votare secondo l'esito del voto popolare . E se non lo fanno, rischiano una multa , che il regista Michael Moore si offre di pagare .

Con una lettera aperta su Facebook, Moore ha dunque ribadito ancora una volta la sua avversione per il magnate americano. Scrive il regista: "In alcuni Stati è illegale che voi votiate in qualsiasi altro modo se non per Trump: se non votate per lui lo Stato vi multerà. Ovviamente non posso e non voglio darvi soldi per votare, ma se esprimerete il parere secondo la vostra coscienza e sarete puniti per questo, io pagherò la multa per voi. Sto semplicemente chiedendo di votare secondo la propria coscienza, e vi prego di non mettere la nostra Nazione in pericolo scegliendo Trump".