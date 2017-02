Trump, Messico avverte suoi cittadini in Usa: "Prendete precauzioni"

Il governo messicano mette in guardia i propri cittadini che si trovano negli Stati Uniti: "Prendete precauzioni e tenetevi in contatto con i consolati vicini". Lo riporta la Cnn, precisando che l'avvertimento è legato all'espulsione di una messicana dal territorio americano. Il caso è stato definito "esemplare per la nuova realtà della comunità messicana" negli Stati Uniti guidati da Donald Trump.