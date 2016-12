Trump: meno tasse per il ceto medio

"Più tasse sui ricchi come me, meno sulla classe media che finora è stata martellata". E' la ricetta fiscale del miliardario Donald Trump, candidato alla Casa Bianca per la destra, che promette anche un abbassamento delle imposte che gravano sulle aziende. Il tutto condito - ha spiegato - con un drastico taglio della spesa del governo federale e con lo stop al "periodico innalzamento del debito pubblico americano".