Trump, meno restrizioni per vendere più armi Usa all'estero

Il presidente statunitense, Donald Trump, si prepara ad allentare alcune restrizioni esistenti sulla vendita di armi all'estero, facendo crescere le preoccupazioni sulla futura presenza incontrollata di armi hi-tech in contesti pericolosi, come il Medio Oriente. A parlarne è il sito Politico che cita tre funzionari dell'amministrazione. I cambiamenti dovrebbero essere inclusi in un ordine esecutivo che Trump ha intenzione di firmare in autunno.