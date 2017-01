Trump, media: ex 007 autore del dossier è terrorizzato

Stando a quanto emerso, quando Christopher Steele ha saputo che la sua identità sarebbe stata resa nota "è inorridito, ora teme per sé e la sua famiglia", afferma la fonte.



Dossier pagato da repubblicani anti-Trump e da democratici - Steele, ex agente operativo in Russia nel corso degli Anni 90 e cofondatore della società londinese Orbis Business Intelligence Ltd, secondo il Telegraph è stato finanziato "dai repubblicani anti-Trump e poi dai democratici". Le notizie sull'esistenza del dossier "sono circolate per mesi in Usa, ma non c'era nessun dato concreto fino allo scoop della Cnn".