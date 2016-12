Trump: "Media corrotti, se fossero onesti sarei davanti a Hillary"

Nuovo attacco contro i mezzi d'informazione da parte di Donald Trump. "Se i media fossero onesti, nei sondaggi sarei in vantaggio su Hillary Clinton del 20%", ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca. "I miei comizi - ha accusato - non sono seguiti in modo appropriato dai media disgustosi e corrotti. Il vero messaggio non viene mai discusso e la folla non viene mai ripresa".