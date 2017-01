Trump: "La nostra priorità sarà distruggere l'Isis"

"Sconfiggere Isis e terrorismo islamico sarà la nostra priorità". E' quanto si legge sul sito della Casa Bianca dell'amministrazione Trump. "Lavoreremo con i partner internazionali per tagliare i fondi ai terroristi e ci impegneremo in una cyberguerra per disabilitare la propaganda - dice il messaggio -. In una politica estera basata sugli interessi Usa ricorreremo alla diplomazia. Il mondo sappia che non andiamo all'estero in cerca di nemici".