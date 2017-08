Trump: l'ObamaCare tortura gli americani, va sostituita

L'ObamaCare sta torturando gli americani. I democratici hanno preso in preso in giro la gente abbastanza. Respingetela o Respingetela e Sostituitela! Ho già la penna in mano". E' il tweet al veleno che il presidente Donald Trump ha fatto in attesa del voto cruciale sulla riforma sanitaria. "Grande giorno per la riforma sanitaria - ha twittato ancora -. Dopo sette anni di chiacchiere vedremo presto se i repubblicani coglieranno l'occasione!".