Trump: "L'Islam odia l'America"

"L'Islam ci odia". Parola di Donald Trump, tra i candidati repubblicani alle primarie Usa, il quale si dice convinto che la religione islamica si caratterizzi in parte proprio per "il grandissimo disprezzo" verso il mondo occidentale. "Per questo - aggiunge il tycoon newyorkese - dobbiamo essere molto vigili e stare molto attenti. Non possiamo permettere alle persone che hanno quest'odio nei confronti dell'America di venire nel nostro Paese".