Trump: "L'America sta ricominciando ad andare alla grande"

"Questo paese comincia ad andare alla grande, con le nostre aziende che tornano". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo il quale sono stati creati "tre milioni di nuovi posti di lavoro dal giorno dell'elezione". Il presidente Usa cita poi altri dati sul lavoro, spiegando che "la disoccupazione per gli ispanici è ai livelli più bassi mai registrati, tra gli americani ai minimi, per le donne il livello più basso in 18 anni".