Trump, Juncker: "Con lui perderemo due anni, non conosce il mondo"

"Gli americani in generale non prestano attenzione all'Europa. Per quanto riguarda Trump, ha detto in campagna elettorale che il Belgio è un villaggio da qualche parte nel nostro Continente... in breve dobbiamo spiegare cos'è l'Europa. La mia idea francamente? Con Trump perderemo due anni, il tempo che impiegherà per fare il giro del mondo che non conosce", ha dichiarato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel corso di un dibattito organizzato a Kirchberg, presso la Corte di giustizia europea, scrive la testata lussemburghese Le Quotidien.



"E' vero che l'elezione di Trump comporta dei rischi di vedere gli equilibri intercontinentali disturbati sui fondamentali e sulla struttura", visto che "ho una lunga vita politica, ho lavorato con quattro presidenti Usa e ho constatato che tutto quello che si dice in campagna elettorale è vero un po' per tutti purtroppo": ha aggiunto Juncker rispondendo agli studenti alla Corte di Giustizia a Lussemburgo.



Obama vedrà Merkel, Hollande, May, poi Xi - Intanto il presidente Usa Barack Obama incontrerà i principali alleati europei e il leader cinese Xi in un tour tra Europa e Sudamerica la prossima settimana. Lo ha annunciato la Casa Bianca, che spera di rassicurare i partner di Washington dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali di martedì. Obama incontrerà la premier britannica Theresa May, il presidente francese Francois Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino per poi volare a lima, in Perù, dopve a margine del vertice Asia-pacifico avrà un faccia a faccia con Xi, ha detto il consigliere della presidenza Usa Ben Rhodes.