Trump: "Indagare sull'Fbi? Hillary non avrebbe dovuto candidarsi"

"Hillary Clinton non avrebbe mai dovuto avere la possibilità di correre per la Casa Bianca". Lo scrive Donald Trump su Twitter commentando l'indagine sull'operato dell'Fbi nel cosiddetto "mailgate". E continua: "Di cosa si lamentano i suoi? Lei è colpevole come il diavolo. Sono stati perfino condiscendenti con lei. E comunque, ha perso perché ha fatto campagna con lo spirito sbagliato: senza entusiasmo".