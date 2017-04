Trump incassa sostegno May e Merkel per attacco in Siria

Donald Trump incassa il sostegno di Gran Bretagna e Germania per la decisione di attaccare la Siria in risposta all'uso di armi chimiche sulla città di Idlib. La primo ministro britannica Theresa May e la cancelliera tedesca Angela Merkel, in due distinte conversazioni telefoniche con il presidente degli Stati Uniti, si sono dette concordi sull'importanza di ritenere Assad responsabile per il suo operato.