Trump in guerra con il New York Times per colpa di un accappatoio

"Di solito intorno alle sei e mezza del pomeriggio, o talvolta dopo, il signor Trump si ritira al piano di sopra della residenza per rilassarsi, sfogarsi e usare Twitter", si legge sull'articolo del Nyt. "Quando il signor Trump non sta guardando la televisione con il suo accappatoio, si aggira ad esplorare gli ambienti sconosciuti della sua nuova casa". Apriti cielo.



Il presidente Trump, dopo aver letto queste indiscrezioni, ha subito replicato attraverso il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer, che ha così smentito: "Non credo che il presidente Donald Trump possieda un accappatoio e di certo non li indossa". Nell'articolo, il quotidiano americano descriveva anche le difficoltà del nuovo staff del presidente a prendere "confidenza" con la nuova residenza.



Si parla di "collaboratori che conferiscono all'oscuro perché non sanno come far funzionare gli interruttori della luce", di "visitatori che concludono i loro incontri e se ne vanno in giro cercando l'uscita". Ed è subito guerra.