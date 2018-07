Trump in Gb, Casa Bianca: presidente apprezza e rispetta May

Dopo le critiche di Donald Trump a Theresa May, la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti "apprezza e rispetta moltissimo" il primo ministro britannico. Trump, in un'intervista al Sun, aveva accusato May di aver inficiato, con il suo piano, quello che il suo Paese si aspettava dalla Brexit e ipotizzava difficoltà per un nuovo accordo commerciale con gli Stati Uniti.