Trump, il Washington Post: "Il neo presidente ha usato i soldi della fondazione per scopi personali"

In particolare, spiega il quotidiano americano, la fondazione Trump avrebbe violato la norma che vieta ai vertici di utilizzare i soldi che dovrebbero andare in beneficenza (e in parte provenienti da donazioni) per aiutare se stessi, le proprie imprese o la propria famiglia.



"L'ammissione" della Trump Foundation - In una parte della dichiarazione l'Irs chiede se la Trump Foundation abbia trasferito risorse ("soldi o asset") a persone "non qualificate", spiega il Washington Post, sottolineando come tali persone possano essere lo stesso magnate o membri della sua famiglia. La risposta data dalla fondazione sarebbe stata "sì". E "sì" sarebbe anche la risposta alla domanda se tale pratica sia stata seguita in passato.



Tali violazioni possono essere sanzionate con ulteriori tasse, fino all'obbligo del responsabile della fondazione di rimborsare i soldi ottenuti.