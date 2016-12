Trump, il regista Michael Moore: "Non finirà il mandato: si dimetterà o subirà un impeachment"

Donald Trump non porterà a termine il suo mandato: lo sostiene Michael Moore , il regista premio Oscar nel 2003 per Bowling for Columbine, documentario sulla presenza delle armi in America e sulla strage alla Columbine High School. Lo scorso luglio aveva anche correttamente profetizzato la vittoria del tycoon. Secondo Moore, il magnate si dimetterà o subirà un impeachment prima della fine del suo mandato.

Alla Msnbc, Michael Moore ha spiegato che "Trump non ha nessuna ideologia se non la sua. E quando ti trovi davanti a un narcisista come lui, potrà, forse involontariamente, infrangere le leggi e lo farà perché penserà solo a ciò che è meglio per lui". Secondo il regista, non ha senso che i democratici si disperino per la vittoria del tycoon: egli infatti si rivelerà una benedizione per la sinistra americana. "Resisteremo e ci opporremo. Sarà una resistenza massiccia, un milione di donne ha annunciato che marcerà nel giorno del suo insediamento. Sarà la più grande manifestazione mai organizzata", ha infine aggiunto.