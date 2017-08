Trump: "Il Nyt ha fatto fallire il piano per uccidere Al Baghdadi"

"Il fallimentare New York Times ha vanificato gli sforzi degli Usa per uccidere il terrorista più ricercato, Al Baghdadi, capo dell'Isis". Lo ha scritto il presidente Donald Trump su Twitter. "Ha messo i suoi interessi davanti a quelli della sicurezza nazionale", è l'accusa alla testata. Nessun dettaglio, tuttavia, su come il NYT avrebbe fatto a far naufragare l'operazione militare o d'intelligence contro il capo del gruppo jihadista.