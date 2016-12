Trump, il nuovo aereo presidenziale costa troppo: "Ho cancellato l'ordine"

In una intervista alla Cnn, Trump ha dichiarato che saranno spesi "più di 4 miliardi solo per questo aereo. E' ridicolo". Il tycoon ha poi continuato attaccando la flotta presidenziale: "Vogliamo che l'Air Force One guadagni, ma non così tanto".



Secondo la compagnia Boeing, però, il piano di Trump di voler annullare l'ordine del Boeing 747 sembra essere destinato a scontrarsi con un contratto già stipulato. La società Boeing, infatti, ha risposto tramite un comunicato stampa: "Siamo attualmente sotto contratto per 170milioni di dollari per aiutare a determinare le capacità di questi velivoli militari complessi che servono le esigenze specifiche del Presidente degli Stati Uniti".



Nella nota diffusa si ribatte al tycoon: "Non vediamo l'ora di lavorare con l'Air Force US alle fasi del programma che ci permette di offrire i migliori aerei per il Presidente al miglior prezzo per il contribuente americano".