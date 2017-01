Trump, Hillary Clinton alle donne: "Marciamo per i nostri valori"

Hillary Clinton "in campo", su Twitter, con le donne che scendono in piazza a Washington e in altre zone degli Stati Uniti per protestare contro il neo presidente Donald Trump. "Grazie di parlare e marciare per i nostri valori. E' importante come sempre. Ritengo che siamo sempre più forti quando siamo insieme" ha scritto l'ex candidata democratica alla Casa Bianca, rifacendosi allo slogan della sua campagna elettorale "Stronger Together".