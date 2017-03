Trump, Hawaii chiedono ingiunzione preliminare su bando-bis

Lo Stato delle Hawaii chiede alla giustizia americana di estendere il blocco del bando dagli arrivi da sei Paesi a maggioranza musulmana o di trasformarlo in un'ingiunzione preliminare. La mozione è stata presentata dalle Hawaii al giudice distrettuale Derrick Watson, che ha bloccato parte delle misure volute da Donald Trump prima che entrassero in vigore la scorsa settimana. L'amministrazione ha tempo fino a venerdì per opporsi alla mozione.