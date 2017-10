Trump: "Harvey disastro epico ma abbiamo lavorato bene"

"Un disastro di dimensioni epiche ma abbiamo lavorato insieme come una squadra". Così Donald Trump, complimentandosi per la risposta "all'emergenza Harvey". Brook Long, capo della protezione civile Usa, ha sottolineato le differenze rispetto a quanto fatto con l'uragano Katrina: in particolare ha spiegato cheil centro congressi dove sono stati accolti gli sfollati, "non è il Superdome", lo stadio di New Orleans che fu teatro di furti e stupri.