16 novembre 2016 07:12 Trump, hamburger e patatine potrebbero tornare nelle mense scolastiche americane Il rischio è che potrebbero quindi essere vanificati gli sforzi dellʼamministrazione Obama per combattere lʼobesità negli Usa

HAMBURGER. Non ha bisoogno di presentazioni Donald Trump potrebbe far tornare il junk food non solo nel menù della Casa Bianca, ma anche nelle mense scolastiche di tutti gli Stati Uniti. A sostenerlo è la Cbs News, che considera l'ipotesi sempre più plausibile vista la passione del nuovo presidente eletto per le patatine e gli hamburger dei fast food.

Il rischio è che potrebbero quindi essere vanificati gli sforzi dell'amministrazione Obama, ed in particolare della First Lady Michelle, per combattere l'obesità negli Stati Uniti, cominciando dalle scuole. Oltre a promuovere pasti più salutari, il presidente Obama ha anche reso obbligatorio l'utilizzo di etichette che indichino le calorie, la quantità di grassi, e ha posto un tetto alla quantità di sodio nei cibi pre-confezionati.