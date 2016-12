Trump: forse corro da indipendente

Dopo le ultime feroci polemiche, anche all'interno del partito repubblicano, per le sue dichiarazioni, Donald Trump ha detto di non escludere la possibilità di correre da indipendente per la Casa Bianca. "Penso sia molto improbabile - ha detto in un'intervista alla Cnn - ma se non mi trattano con il dovuto decoro e rispetto, se non mi trattano come frontrunner, allora certamente tutte le opzioni restano aperte".