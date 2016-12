Trump farà "giro della vittoria" in Stati decisivi per suo trionfo

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha in programma di fare nelle prossime settimane un "giro della vittoria" negli Stati che hanno decretato il suo trionfo l'8 novembre. Lo riferisce uno dei suoi consiglieri, George Gigicos. Trump ha vinto a sorpresa sulla candidata democratica Hillary Clinton in diversi Stati, alcuni dei quali sono risultati decisivi come Florida, North Carolina, Ohio, Pennsylvania e Wisconsin.