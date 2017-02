Trump, fact checker Wp: in 33 giorni 132 dichiarazioni false

Donald Trump come Pinocchio: secondo il Fact-Checker del Wp, nei suoi primi 33 giorni alla Casa Bianca il neo presidente ha collezionato 132 dichiarazioni false o ingannevoli, prevalentemente su Twitter (34%), ma anche in suoi discorsi (31%) o preparati dal suo staff (24%). Tra gli argomenti più gettonati per le sue "fake news", l'immigrazione (24 dichiarazioni degne di Pinocchio), primati biografici (17) e posti di lavoro (17).