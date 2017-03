Trump e Merkel alla Casa Bianca, è scontro su immigrazione e rifugiati

Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump 1 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 2 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 3 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 4 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 5 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 6 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 7 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 8 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 9 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 10 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 11 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 12 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 13 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 14 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 15 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 16 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 17 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 18 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 19 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 20 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 21 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 22 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 23 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 24 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 25 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 26 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 27 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 28 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 29 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 30 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 31 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 32 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 33 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 34 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 35 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 36 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 37 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. 38 di 38 Ansa Ansa Casa Bianca, Angela Merkel vede Donald Trump Primo incontro tra la cancelliera e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. leggi dopo slideshow ingrandisci

Il presidente americano precisa che "i nostri due Paesi devono continuare a lavorare insieme per proteggere i nostri popoli dal terrorismo islamico". Una posizione condivisa anche dalla Merkel, che però considera anche le esigenze dei disperati in fuga da Paesi devastati da conflitti e miseria.



Trump: "Non sono un'isolazionista" - L'inquilino della Casa Bianca tiene a precisare che "io non sono un isolazionista", sostenendo di essere per un commercio più equo, che aiuti a riequilibrare il deficit commerciale. E, rivolto alla giornalista tedesca che gli ha posto la domanda: "Non so che tipo di stampa lei legga, ma che io sia un isolazionista è una fake news". E sullo stesso tema la Merkel afferma: "Durante il pranzo di lavoro parleremo e affronteremo anche il tema del libero commercio".



"Spiati da Obama, una cosa in comune" - Trump torna poi su spionaggio e Obama cercando di sdrammatizzare con una battuta e dice, rivolto alla Merkel: "Almeno abbiamo qualcosa in comune, forse...". Il parallelo azzardato dal tycoon è tra le presunte intercettazioni della Trump Tower da parte di Barack Obama e la vicenda della Nsa che, durante l'amministrazione del suo predecessore, avrebbe spiato anche i telefoni della cancelliera tedesca.



E ancora, a proposito dell'ipotesi che dietro le presunte intercettazioni della Trump Tower ci siano i servizi segreti britannici, dice: "E' l'opinione di un esperto di Fox News. Chiedete a Fox, non a me".



"Forte sostegno alla Nato, gli alleati paghino quota" - Trump afferma poi il suo "forte supporto" alla Nato ma ribadisce la necessità che gli alleati paghino la loro "giusta quota". E sull'Ucraina dice di aver "apprezzato la leadership francese e tedesca per la risoluzione del conflitto". "Siamo per la pace -, assicura -. E con la Germania abbiamo molto in comune, tra cui il desiderio di sicurezza e di prosperità".



Merkel: "Nato, maggior impegno per la difesa comune" - Sul fronte Nato la Merkel riafferma il suo appoggio all'alleanza atlantica assicurando che i partner "continueranno a lavorare" per incrementare il loro contributo alla difesa comune. E riconosce che la Germania ha "molto" di cui ringraziare gli Usa e cita, tra le altre cose, la riunificazione della Germania e il piano Marshall dopo la Seconda guerra mondiale.