Trump, duro attacco all'Onu: non risolve i problemi, li crea

Il presidente eletto Usa, Donald Trump, è tornato ad attaccare le Nazioni unite, affermando che l'organizzazione "non è all'altezza" del suo potenziale e anziché risolvere i problemi "li causa". "Le Nazioni unite hanno uno straordinario potenziale, ma non sono all'altezza di questo potenziale", ha affermato parlando davanti alla sua residenza di Mar-a-Lago, a nord di Miami, in Florida. "Quando si sono viste le Nazioni unite risolvere problemi?".