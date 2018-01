Trump diffida Bannon per il libro: "Violato l'accordo"

Gli avvocati del presidente americano, Donald Trump, hanno inviato una lettera di diffida a Steve Bannon, ex chief strategist della Casa Bianca, sostenendo che ha violato un accordo di non divulgazione. La violazione riguarda le informazioni "confidenziali" svelate da Bannon a Michael Wolff, autore del libro "Fire and fury: inside the Trump White House", e le "dichiarazioni denigratorie e in alcuni casi completamente diffamatorie".